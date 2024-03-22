Бутылкин Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830
Рождение ребёнка
06.01.1856 ст.
Сын: Бутылкин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Бутылкина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
20.12.1860 ст.
Сын: Бутылкин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Бутылкина Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно