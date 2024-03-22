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Бутылкин Михаил Андреевич

Место рождения

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: Бутылкин Андрей Федорович

Мать: Бутылкина Марина Андриановна

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.01.1856 ст.

Сын: Бутылкин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Бутылкина Евдокия Васильевна

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.12.1860 ст.

Сын: Бутылкин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Бутылкина Евдокия Васильевна

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутылкина Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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