Бутылкина Матрена Леонтьевна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Бутылкин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1893
Дочь: Елисавета Михайловна
Отец ребёнка: Бутылкин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Бутылкин Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно