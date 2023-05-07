Бутылкина Матрена Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутылкина Матрена Леонтьевна

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Бутылкин Михаил Михайлович

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1893

Дочь: Елисавета Михайловна

Отец ребёнка: Бутылкин Михаил Михайлович

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Бутылкин Михаил Михайлович

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутылкин Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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