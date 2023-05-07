Бутылкина Евдокия Васильевна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1833
Дата смерти21.04.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1856 ст.
Сын: Бутылкин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Бутылкин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
20.12.1860 ст.
Сын: Бутылкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Бутылкин Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1907 ст.