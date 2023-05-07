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Бутылкина Евдокия Васильевна

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1833

Дата смерти

21.04.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1830 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1856 ст.

Сын: Бутылкин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Бутылкин Михаил Андреевич

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.12.1860 ст.

Сын: Бутылкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Бутылкин Михаил Андреевич

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутылкин Михаил Андреевич

Смерть
21.04.1907 ст.
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