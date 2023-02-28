Лысов - Миронов Борис Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов - Миронов Борис Лукьянович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Лысов Лукьян Миронович

Мать: Миронова Мария Емельяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1881

Жена: Миронова Неонилла Васильева

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1883

Сын: Лысов Матвей Борисович

Мать ребёнка: Миронова Неонилла Васильева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1885

Сын: Лысов - Миронов Иван Борисович

Мать ребёнка: Миронова Неонилла Васильева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1890

Дочь: Надысева Пелагея Миронова

Мать ребёнка: Миронова Неонилла Васильева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1891

Дочь: Анна Борисовна

Мать ребёнка: Миронова Неонилла Васильева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1893

Дочь: Егорова Елена Миронова

Мать ребёнка: Миронова Неонилла Васильева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.10.1895

Сын: Миронов Иван Борисович

Мать ребёнка: Миронова Неонилла Васильева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1897

Дочь: Домна Борисовна

Мать ребёнка: Миронова Неонилла Васильева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1900

Дочь: Ксения Борисовна

Мать ребёнка: Миронова Неонилла Васильева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1901

Дочь: Степанова Анна Миронова

Мать ребёнка: Миронова Неонилла Васильева

Рождение ребёнка
08.03.1906

Сын: Миронов Георгий Борисович

Мать ребёнка: Миронова Неонилла Васильева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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