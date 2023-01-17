Лысов Лукьян Миронович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти21.11.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Лысов Мирон Трофимович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Лысов (миронов) Филипп Лукьянович
Мать ребёнка: Миронова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Лысов - Миронов Борис Лукьянович
Мать ребёнка: Миронова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Алексеева Серафима Лукьяновна
Мать ребёнка: Миронова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Миронова Мария Емельяновна
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1873
Дочь: Васса Лукьяновна
Мать ребёнка: Миронова Мария Емельяновна
Смерть
21.11.1882