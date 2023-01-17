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Лысов Лукьян Миронович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

21.11.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Лысов Мирон Трофимович

Мать: Миронова Наталья Федоровна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Лысов (миронов) Филипп Лукьянович

Мать ребёнка: Миронова Мария Емельяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Лысов - Миронов Борис Лукьянович

Мать ребёнка: Миронова Мария Емельяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Алексеева Серафима Лукьяновна

Мать ребёнка: Миронова Мария Емельяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Миронов Павел Лукьянович

Мать ребёнка: Миронова Мария Емельяновна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1873

Дочь: Васса Лукьяновна

Мать ребёнка: Миронова Мария Емельяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.11.1882
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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