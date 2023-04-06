Алексеева Серафима Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Лысов Лукьян Миронович
Бракосочетание
12.?.1886
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1887
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
26.07.1889
Дочь: Мартемьянова Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
24.04.1891
Сын: Алексеев - Ионов Семен Степанович
Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
17.07.1892
Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1895
Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
04.06.1900
Сын: Алексеев Александр Степанович
Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
09.06.1901
Сын: Алексеев Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
21.09.1902
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
29.07.1905
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
08.12.1907
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич
Смерть
Неизвестно