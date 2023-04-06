Алексеева Серафима Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Серафима Лукьяновна

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Лысов Лукьян Миронович

Мать: Миронова Мария Емельяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1886

Муж: Алексеев Степан Матвеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1887

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1889

Дочь: Мартемьянова Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.04.1891

Сын: Алексеев - Ионов Семен Степанович

Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1892

Сын: Алексеев Петр Степанович

Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1895

Сын: Алексеев Яков Степанович

Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.06.1900

Сын: Алексеев Александр Степанович

Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1901

Сын: Алексеев Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.09.1902

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1905

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.12.1907

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Алексеев Степан Матвеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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