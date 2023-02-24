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Алексеев Степан Матвеевич

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Место рождения

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Алексеев Матвей Ионович

Мать: Алексеева Агриппина Ильинична

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
12.?.1886

Жена: Алексеева Серафима Лукьяновна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1887

Дочь: Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1889

Дочь: Мартемьянова Мария Алексеева

Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.04.1891

Сын: Алексеев - Ионов Семен Степанович

Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1892

Сын: Алексеев Петр Степанович

Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1895

Сын: Алексеев Яков Степанович

Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.06.1900

Сын: Алексеев Александр Степанович

Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1901

Сын: Алексеев Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.09.1902

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1905

Дочь: Ирина Степановна

Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.12.1907

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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