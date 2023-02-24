Алексеев Степан Матвеевич
Место рожденияСело Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1868
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
12.?.1886
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1887
Дочь: Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна
Рождение ребёнка
26.07.1889
Дочь: Мартемьянова Мария Алексеева
Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна
Рождение ребёнка
24.04.1891
Сын: Алексеев - Ионов Семен Степанович
Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна
Рождение ребёнка
17.07.1892
Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1895
Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна
Рождение ребёнка
04.06.1900
Сын: Алексеев Александр Степанович
Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна
Рождение ребёнка
09.06.1901
Сын: Алексеев Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна
Рождение ребёнка
21.09.1902
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна
Рождение ребёнка
29.07.1905
Дочь: Ирина Степановна
Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна
Рождение ребёнка
08.12.1907
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Алексеева Серафима Лукьяновна
Смерть
Неизвестно