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Алексеев Петр Степанович

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Место рождения

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

17.07.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1892

Отец: Алексеев Степан Матвеевич

Мать: Алексеева Серафима Лукьяновна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
05.?.1912

Жена: Алексеева Анисья Куликова

Рождение ребёнка
25.09.1913

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Алексеева Анисья Куликова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.06.1915

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Алексеева Анисья Куликова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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