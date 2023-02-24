Алексеев Петр Степанович
Место рожденияСело Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения17.07.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1892
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
05.?.1912
Рождение ребёнка
25.09.1913
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Алексеева Анисья Куликова
Рождение ребёнка
14.06.1915
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Алексеева Анисья Куликова
Смерть
Неизвестно