Миронова Мария Емельяновна
женский, родилась 1835
умерла 02.01.1890, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Миронов Павел Лукьянович1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: не указан
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.01.1890
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область