Миронова Мария Емельяновна 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Миронова Мария Емельяновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1835

умерла 02.01.1890, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Миронов Павел Лукьянович1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Миронов Павел Лукьянович

Отец ребёнка: не указан

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
02.01.1890
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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