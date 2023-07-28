Лысов (Миронов) Филипп Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Лысов Лукьян Миронович
Бракосочетание
11.?.1876
Рождение ребёнка
03.09.1877
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Миронова Мавра Герасимовна
Рождение ребёнка
11.02.1879
Дочь: Левкина Евдокия Миронова
Мать ребёнка: Миронова Мавра Герасимовна
Рождение ребёнка
15.11.1880
Сын: Миронов Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Миронова Мавра Герасимовна
Рождение ребёнка
06.11.1882
Дочь: Николаева Матрена Лысова
Мать ребёнка: Миронова Мавра Герасимовна
Рождение ребёнка
05.05.1884
Сын: Лысов - Миронов Иван Филиппович
Мать ребёнка: Миронова Мавра Герасимовна
Рождение ребёнка
23.11.1885
Мать ребёнка: Миронова Мавра Герасимовна
Бракосочетание
10.?.1893
Смерть
Неизвестно