Лысов (Миронов) Филипп Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов (Миронов) Филипп Лукьянович

Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Лысов Лукьян Миронович

Мать: Миронова Мария Емельяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1876

Жена: Миронова Мавра Герасимовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1877

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Миронова Мавра Герасимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1879

Дочь: Левкина Евдокия Миронова

Мать ребёнка: Миронова Мавра Герасимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1880

Сын: Миронов Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Миронова Мавра Герасимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1882

Дочь: Николаева Матрена Лысова

Мать ребёнка: Миронова Мавра Герасимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.05.1884

Сын: Лысов - Миронов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Миронова Мавра Герасимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.11.1885

Сын: Лысов Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Миронова Мавра Герасимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1893

Жена: Лысова (миронова) Наталья Борисова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно