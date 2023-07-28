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Миронова Неонилла Васильева

Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Васильев Дмитрий Васильевич

Мать: Васильева Агриппина Антоновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1881

Муж: Лысов - Миронов Борис Лукьянович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1883

Сын: Лысов Матвей Борисович

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1885

Сын: Лысов - Миронов Иван Борисович

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1890

Дочь: Надысева Пелагея Миронова

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1891

Дочь: Анна Борисовна

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1893

Дочь: Егорова Елена Миронова

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.10.1895

Сын: Миронов Иван Борисович

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1897

Дочь: Домна Борисовна

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1900

Дочь: Ксения Борисовна

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1901

Дочь: Степанова Анна Миронова

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович

Рождение ребёнка
08.03.1906

Сын: Миронов Георгий Борисович

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно