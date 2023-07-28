Миронова Неонилла Васильева
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
09.?.1881
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1883
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович
Рождение ребёнка
29.03.1885
Сын: Лысов - Миронов Иван Борисович
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович
Рождение ребёнка
02.06.1890
Дочь: Надысева Пелагея Миронова
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович
Рождение ребёнка
07.11.1891
Дочь: Анна Борисовна
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович
Рождение ребёнка
10.07.1893
Дочь: Егорова Елена Миронова
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович
Рождение ребёнка
11.10.1895
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович
Рождение ребёнка
08.10.1897
Дочь: Домна Борисовна
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович
Рождение ребёнка
22.01.1900
Дочь: Ксения Борисовна
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович
Рождение ребёнка
20.10.1901
Дочь: Степанова Анна Миронова
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович
Рождение ребёнка
08.03.1906
Сын: Миронов Георгий Борисович
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Борис Лукьянович
Смерть
Неизвестно