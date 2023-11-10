Егорова Елена Миронова
Место рождения
Дата рождения10.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1893
Бракосочетание
09.11.1912
Рождение ребёнка
02.01.1914
Отец ребёнка: Беспалов Иван Михайлович
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1925
Дочь: Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Егоров Семен Емельянович
Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно