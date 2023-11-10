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Егорова Елена Миронова

Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1893

Отец: Лысов - Миронов Борис Лукьянович

Мать: Миронова Неонилла Васильева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1912

Муж: Беспалов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
02.01.1914

Сын: Беспалов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Беспалов Иван Михайлович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1925

Дочь: Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Егоров Семен Емельянович

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Семен Емельянович

Смерть
Неизвестно
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