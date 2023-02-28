Егоров Семен Емельянович
Место рождения
Дата рождения08.04.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1878
Рождение ребёнка
22.11.1901
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ксенофонтова
Бракосочетание
26.?.1902
Рождение ребёнка
15.01.1906
Дочь: Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
12.10.1908
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
25.12.1909
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
03.12.1912
Дочь: Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
16.03.1915
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
25.09.1925
Дочь: Любовь Семеновна
Мать ребёнка: Егорова Елена Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Елена Миронова
Смерть
Неизвестно