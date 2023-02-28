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Егоров Семен Емельянович

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.04.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1878

Отец: Егоров - Серов Емельян Егорович

Мать: Егорова Ксения Федоровна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.11.1901

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ксенофонтова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.?.1902

Жена: Егорова Евдокия Ксенофонтова

Рождение ребёнка
15.01.1906

Дочь: Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ксенофонтова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1908

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ксенофонтова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.12.1909

Сын: Егоров Степан Семенович

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ксенофонтова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.12.1912

Дочь: Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ксенофонтова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.03.1915

Сын: Егоров Алексей Семенович

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ксенофонтова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Егоров Михаил Семенович

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Ксенофонтова

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1925

Дочь: Любовь Семеновна

Мать ребёнка: Егорова Елена Миронова

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Елена Миронова

Смерть
Неизвестно
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