Левина Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Экэчэ Ньукулай

Мать: Терехова Анна Петровна

Рождение ребёнка
07.10.1945

Сын: Павлов Егор Авксентьевич

Отец ребёнка: Павлов Авксентий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Елизавета Авксентьевна

Отец ребёнка: Павлов Авксентий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Федор Авксентьевич

Отец ребёнка: Павлов Авксентий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сметанин Василий II Степанович

Отец ребёнка: Павлов Авксентий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Мария Авксентьевна

Отец ребёнка: Павлов Авксентий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Василий Асамович

Отец ребёнка: Павлов Авксентий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асаам

Смерть
Неизвестно
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