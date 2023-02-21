Левина Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Экэчэ Ньукулай
Мать: Терехова Анна Петровна
Рождение ребёнка
07.10.1945
Отец ребёнка: Павлов Авксентий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Елизавета Авксентьевна
Отец ребёнка: Павлов Авксентий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Федор Авксентьевич
Отец ребёнка: Павлов Авксентий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сметанин Василий II Степанович
Отец ребёнка: Павлов Авксентий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Мария Авксентьевна
Отец ребёнка: Павлов Авксентий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Авксентий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асаам
Смерть
Неизвестно