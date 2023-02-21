Филиппова Мария Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова Мария Авксентьевна

Филиппова Мария Авксентьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Авксентий Иванович

Мать: Левина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Айталина Николаевна

Отец ребёнка: Филиппов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Филиппов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Яков Николаевич

Отец ребёнка: Филиппов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Айкар Николаевич

Отец ребёнка: Филиппов Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close