Филиппова Мария Авксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Авксентий Иванович
Мать: Левина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Айталина Николаевна
Отец ребёнка: Филиппов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Филиппов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филиппов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Айкар Николаевич
Отец ребёнка: Филиппов Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно