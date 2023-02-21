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Павлов Василий Асамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Авксентий Иванович

Мать: Левина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Елена Васильевна

Мать ребёнка: Павлова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Павлова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Павлова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будищева Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Павлова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Саргылана Васильевна

Мать ребёнка: Павлова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Павлова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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