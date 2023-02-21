Павлов Василий Асамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Авксентий Иванович
Мать: Левина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Елена Васильевна
Мать ребёнка: Павлова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Павлова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Павлова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будищева Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Павлова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Саргылана Васильевна
Мать ребёнка: Павлова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Павлова Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно