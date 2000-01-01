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Павлов Авксентий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1945

Сын: Павлов Егор Авксентьевич

Мать ребёнка: Левина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Федор Авксентьевич

Мать ребёнка: Левина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сметанин Василий II Степанович

Мать ребёнка: Левина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Василий Асамович

Мать ребёнка: Левина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Елизавета Авксентьевна

Мать ребёнка: Левина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Мария Авксентьевна

Мать ребёнка: Левина Елена Николаевна

Смерть
Неизвестно
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