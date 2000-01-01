Павлов Авксентий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1945
Мать ребёнка: Левина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Федор Авксентьевич
Мать ребёнка: Левина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сметанин Василий II Степанович
Мать ребёнка: Левина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Левина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Елизавета Авксентьевна
Мать ребёнка: Левина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Мария Авксентьевна
Мать ребёнка: Левина Елена Николаевна
Смерть
Неизвестно