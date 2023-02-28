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Караштин Иван Григорьевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.01.1909

Дата смерти

20.05.1945

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1909

Отец: Караштин Григорий Петрович

Мать: Караштина Агриппина Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
14.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
23.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
21.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Наталья Алексеевна

Военная служба
20.06.1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
20.05.1945
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