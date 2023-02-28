Караштин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1909
Дата смерти20.05.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1909
Рождение ребёнка
10.05.1932
Рождение ребёнка
14.03.1935
Рождение ребёнка
23.04.1938
Рождение ребёнка
21.05.1940
Военная служба
20.06.1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
20.05.1945