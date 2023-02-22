Караштина (Вакина) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКараштина (Вакина) Наталья Алексеевна

Караштина (Вакина) Наталья Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Вакин Алексей (Ефимович?)

Мать: Вакина Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
10.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
14.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
23.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
21.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Иван Григорьевич

Работа или профессия
1947
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
д. Клюквенное
Образование
Неизвестно
Грамотная
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close