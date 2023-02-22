Караштина (Вакина) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
10.05.1932
Рождение ребёнка
14.03.1935
Рождение ребёнка
23.04.1938
Рождение ребёнка
21.05.1940
Работа или профессия
1947
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
д. Клюквенное
Образование
Неизвестно
Грамотная
Смерть
Неизвестно