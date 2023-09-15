Блинова Александра Никитична
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Макаров Блинов Никита Макарович
Мать: Мария Васильевна
Муж: Губин Егор Иванович
Дочь: Губина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Губин Егор Иванович
Дочь: Губина Анна Егоровна
Отец ребёнка: Губин Егор Иванович
Сын: Губин Павел Егорович
Отец ребёнка: Губин Егор Иванович
Сын: Губин Петр Егорович
Отец ребёнка: Губин Егор Иванович
Сын: Губин Иван Егорович
Отец ребёнка: Губин Егор Иванович
Отец ребёнка: Губин Егор Иванович
Дочь: Губина Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Губин Егор Иванович
Дочь: Губина Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Губин Егор Иванович
Отец ребёнка: Губин Егор Иванович
Сын: Губин Яков Егорович
Отец ребёнка: Губин Егор Иванович
Дочь: Губина Антонина Егоровна
Отец ребёнка: Губин Егор Иванович
Отец ребёнка: Губин Егор Иванович
Дочь: Губина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Губин Егор Иванович