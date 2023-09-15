Блинова Александра Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Александра Никитична

Блинова Александра Никитична

Место рождения

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Макаров Блинов Никита Макарович

Мать: Мария Васильевна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.04.1884 ст.

Муж: Губин Егор Иванович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1885 ст.

Дочь: Губина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Губин Егор Иванович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1886 ст.

Дочь: Губина Анна Егоровна

Отец ребёнка: Губин Егор Иванович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1887 ст.

Сын: Губин Павел Егорович

Отец ребёнка: Губин Егор Иванович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1889 ст.

Сын: Губин Петр Егорович

Отец ребёнка: Губин Егор Иванович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.06.1892 ст.

Сын: Губин Иван Егорович

Отец ребёнка: Губин Егор Иванович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1894 ст.

Сын: Губин Александр Егорович

Отец ребёнка: Губин Егор Иванович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1895 ст.

Дочь: Губина Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Губин Егор Иванович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.07.1899 ст.

Дочь: Губина Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Губин Егор Иванович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1901 ст.

Сын: Губин Николай Егорович

Отец ребёнка: Губин Егор Иванович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1904 ст.

Сын: Губин Яков Егорович

Отец ребёнка: Губин Егор Иванович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1905 ст.

Дочь: Губина Антонина Егоровна

Отец ребёнка: Губин Егор Иванович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1906 ст.

Сын: Губин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Губин Егор Иванович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Губин Егор Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close