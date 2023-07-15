Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

24.02.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Блинов Никита Макарович

Рождение ребёнка
01.05.1852 ст.

Дочь: Макарова Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Макаров Блинов Никита Макарович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.10.1855 ст.

Дочь: Макарова Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Макаров Блинов Никита Макарович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1858 ст.

Сын: Макаров Степан Никитович

Отец ребёнка: Макаров Блинов Никита Макарович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1859 ст.

Сын: Макаров Петр Никитович

Отец ребёнка: Макаров Блинов Никита Макарович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Блинов Федор Никитович

Отец ребёнка: Макаров Блинов Никита Макарович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Блинова Александра Никитична

Отец ребёнка: Макаров Блинов Никита Макарович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.02.1896 ст.
Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область

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