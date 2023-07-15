Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти24.02.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1852 ст.
Дочь: Макарова Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Макаров Блинов Никита Макарович
Рождение ребёнка
11.10.1855 ст.
Дочь: Макарова Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Макаров Блинов Никита Макарович
Рождение ребёнка
05.07.1858 ст.
Отец ребёнка: Макаров Блинов Никита Макарович
Рождение ребёнка
15.12.1859 ст.
Отец ребёнка: Макаров Блинов Никита Макарович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Макаров Блинов Никита Макарович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Блинова Александра Никитична
Отец ребёнка: Макаров Блинов Никита Макарович
Смерть
24.02.1896 ст.