Макарова Пелагея Никитична
Место рождения
Дата рождения01.05.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1852 ст.
Отец: Макаров Блинов Никита Макарович
Мать: Мария Васильевна
Бракосочетание
02.11.1870 ст.
Рождение ребёнка
24.11.1877 ст.
Отец ребёнка: Харитонов Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.03.1879 ст.
Дочь: Харитонова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Харитонов Иван Петрович
Рождение ребёнка
25.03.1882 ст.
Сын: Харитонов Степан Иванович
Отец ребёнка: Харитонов Иван Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1883 ст.
Сын: Харитонов Василий Иванович
Отец ребёнка: Харитонов Иван Петрович
Рождение ребёнка
27.04.1884 ст.
Отец ребёнка: Харитонов Иван Петрович
Рождение ребёнка
19.10.1885 ст.
Дочь: Харитонова Неонила Ивановна
Отец ребёнка: Харитонов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно