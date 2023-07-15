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Макарова Пелагея Никитична

Место рождения

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.05.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1852 ст.

Отец: Макаров Блинов Никита Макарович

Мать: Мария Васильевна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.11.1870 ст.

Муж: Харитонов Иван Петрович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1877 ст.

Сын: Харитонов Яков Иванович

Отец ребёнка: Харитонов Иван Петрович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1879 ст.

Дочь: Харитонова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Харитонов Иван Петрович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1882 ст.

Сын: Харитонов Степан Иванович

Отец ребёнка: Харитонов Иван Петрович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1883 ст.

Сын: Харитонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Харитонов Иван Петрович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.04.1884 ст.

Сын: Харитонов Федор Иванович

Отец ребёнка: Харитонов Иван Петрович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1885 ст.

Дочь: Харитонова Неонила Ивановна

Отец ребёнка: Харитонов Иван Петрович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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