Губин Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения02.06.1892 ст.
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1892 ст.
Отец: Губин Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
05.02.1914 ст.
Рождение ребёнка
21.12.1914 ст.
Сын: Губин Павел Иванович
Мать ребёнка: Зорина Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
27.03.1923
Мать ребёнка: Зорина Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1956