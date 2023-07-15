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Губин Иван Егорович

Место рождения

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.06.1892 ст.

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1892 ст.

Отец: Губин Егор Иванович

Мать: Блинова Александра Никитична

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
05.02.1914 ст.

Жена: Зорина Екатерина Семеновна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1914 ст.

Сын: Губин Павел Иванович

Мать ребёнка: Зорина Екатерина Семеновна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1923

Сын: Губин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Зорина Екатерина Семеновна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Губин Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1956

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