Зорина Екатерина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1914 ст.
Муж: Губин Иван Егорович
Рождение ребёнка
21.12.1914 ст.
Сын: Губин Павел Иванович
Отец ребёнка: Губин Иван Егорович
Рождение ребёнка
27.03.1923
Отец ребёнка: Губин Иван Егорович
Смерть
1968