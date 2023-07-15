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Зорина Екатерина Семеновна

Место рождения

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.02.1914 ст.

Муж: Губин Иван Егорович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1914 ст.

Сын: Губин Павел Иванович

Отец ребёнка: Губин Иван Егорович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1923

Сын: Губин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Губин Иван Егорович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1968

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