Губин Павел Егорович
Место рождения
Дата рождения26.06.1887 ст.
Дата смерти06.05.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1887 ст.
Отец: Губин Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Губина Наталья Павловна
Мать ребёнка: Кулагина Анна Федоровна/Павловна
Рождение ребёнка
11.01.1910 ст.
Мать ребёнка: Кулагина Анна Федоровна/Павловна
Рождение ребёнка
20.06.1911 ст.
Мать ребёнка: Кулагина Анна Федоровна/Павловна
Смерть
06.05.1913 ст.