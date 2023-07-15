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Губин Павел Егорович

Место рождения

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.06.1887 ст.

Дата смерти

06.05.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1887 ст.

Отец: Губин Егор Иванович

Мать: Блинова Александра Никитична

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулагина Анна Федоровна/Павловна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Губина Наталья Павловна

Мать ребёнка: Кулагина Анна Федоровна/Павловна

Рождение ребёнка
11.01.1910 ст.

Сын: Губин Григорий Павлович

Мать ребёнка: Кулагина Анна Федоровна/Павловна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1911 ст.

Сын: Губин Сергей Павлович

Мать ребёнка: Кулагина Анна Федоровна/Павловна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.05.1913 ст.
Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область

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