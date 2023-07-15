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Кулагина Анна Федоровна/Павловна

Место рождения

Заборовка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.09.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1889 ст.

Отец: Кулагин Павел Ильич

Мать: Аггеева Фекла Леоновна

Заборовка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Павел Егорович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Губина Наталья Павловна

Отец ребёнка: Губин Павел Егорович

Рождение ребёнка
11.01.1910 ст.

Сын: Губин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Губин Павел Егорович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1911 ст.

Сын: Губин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Губин Павел Егорович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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