Кулагина Анна Федоровна/Павловна
Место рождения
Дата рождения05.09.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1889 ст.
Отец: Кулагин Павел Ильич
Мать: Аггеева Фекла Леоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губин Павел Егорович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Губина Наталья Павловна
Отец ребёнка: Губин Павел Егорович
Рождение ребёнка
11.01.1910 ст.
Отец ребёнка: Губин Павел Егорович
Рождение ребёнка
20.06.1911 ст.
Отец ребёнка: Губин Павел Егорович
Смерть
Неизвестно