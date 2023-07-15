Губина Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губин Егор Иванович

Мать: Блинова Александра Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Алексей

Рождение ребёнка
1927

Сын: Зуев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Зуев Алексей

Рождение ребёнка
1928

Сын: Зуев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Зуев Алексей

Рождение ребёнка
1932

Сын: Зуев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Зуев Алексей

Смерть
1957

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