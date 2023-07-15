Губина Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губин Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуев Алексей
Рождение ребёнка
1927
Сын: Зуев Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Зуев Алексей
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Зуев Алексей
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Зуев Алексей
Смерть
1957