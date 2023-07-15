Зуев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Зуев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Губина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Зуев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Губина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Зуев Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Губина Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно
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