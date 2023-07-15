Зуев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Сын: Зуев Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Губина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Губина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Губина Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно