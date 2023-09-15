Спахи Михаил Юрьевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Анна Ботч
Рождение
1801
Отец: Спахи Юрий Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Неизвестно Илья Михайлович
Мать ребёнка: Анна Ботч
Рождение ребёнка
1834
Сын: Неизвестно Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Анна Ботч
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Кирикия Михайловна
Мать ребёнка: Анна Ботч
Рождение ребёнка
1840
Сын: Неизвестно Анастасий Михайлов
Мать ребёнка: Анна Ботч
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анастасия II Михайловна
Мать ребёнка: Анна Ботч
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Анна Ботч
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ботч
Смерть
Неизвестно