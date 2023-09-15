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Спахи Михаил Юрьевич

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791

Сын: Спахи Илья Михайлович

Мать ребёнка: Анна Ботч

Рождение
1801

Отец: Спахи Юрий Константинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Неизвестно Илья Михайлович

Мать ребёнка: Анна Ботч

Рождение ребёнка
1834

Сын: Неизвестно Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Анна Ботч

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Кирикия Михайловна

Мать ребёнка: Анна Ботч

Рождение ребёнка
1840

Сын: Неизвестно Анастасий Михайлов

Мать ребёнка: Анна Ботч

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анастасия II Михайловна

Мать ребёнка: Анна Ботч

Рождение ребёнка
1847

Сын: Спахи Федор Михайлович

Мать ребёнка: Анна Ботч

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ботч

Смерть
Неизвестно
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