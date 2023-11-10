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Неизвестно Илья Михайлович
Неизвестно Илья Михайлович
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Древо
Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1831
Пол
Мужской
Отец
Спахи Михаил Юрьевич
1801 г.р.
Мать
(Спахи (ставрулева)) Анна Ботч
1809 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец:
Спахи Михаил Юрьевич
Мать:
Анна Ботч
Малоянисоль
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