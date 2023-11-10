Неизвестно Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Илья Михайлович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1831

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Спахи Михаил Юрьевич

Мать: Анна Ботч

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