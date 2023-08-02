(Спахи (Ставрулева)) Анна Ботч
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Неизвестно Илья Михайлович
Отец ребёнка: Спахи Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Неизвестно Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Спахи Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Кирикия Михайловна
Отец ребёнка: Спахи Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Неизвестно Анастасий Михайлов
Отец ребёнка: Спахи Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анастасия II Михайловна
Отец ребёнка: Спахи Михаил Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спахи Михаил Юрьевич