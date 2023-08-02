(Спахи (Ставрулева)) Анна Ботч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Спахи (Ставрулева)) Анна Ботч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Неизвестно Илья Михайлович

Отец ребёнка: Спахи Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Неизвестно Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Спахи Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Кирикия Михайловна

Отец ребёнка: Спахи Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Неизвестно Анастасий Михайлов

Отец ребёнка: Спахи Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анастасия II Михайловна

Отец ребёнка: Спахи Михаил Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спахи Михаил Юрьевич

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