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Сахно Степан Федорович

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Место рождения

Украина Черниговская облюЛосиновский р-н с.пустотичь

Дата рождения

17.12.1918

Дата смерти

11.07.2002

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1918

Отец: Сахно Федор Кузьмич

Мать: Сахно Лукерья Ивановна

Украина Черниговская облюЛосиновский р-н с.пустотичь
Военная служба
23.10.1939
Нагутский РВК Ставропольский край
призван
Военная служба
С 22.06.1941 по 14.11.1941
командир пулеметного отделения, Юго-Западный фронт, 5-я Глиновская кавалер-дивизия, 11-й кав.полк.
Военная служба
С 26.06.1942 по 10.04.1944
Командир минометного взвода, 3-йУкраинский фронт, 32-я стрелковая дивизия, 152-й минометный полк.
Демобилизация
12.11.1944
Рождение ребёнка
12.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахно Вера Авдеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахно Вера Авдеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахно Вера Авдеевна

Смерть
11.07.2002
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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