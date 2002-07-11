Сахно Степан Федорович
Место рожденияУкраина Черниговская облюЛосиновский р-н с.пустотичь
Дата рождения17.12.1918
Дата смерти11.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1918
Отец: Сахно Федор Кузьмич
Мать: Сахно Лукерья Ивановна
Украина Черниговская облюЛосиновский р-н с.пустотичь
Военная служба
23.10.1939
Нагутский РВК Ставропольский край
призван
Военная служба
С 22.06.1941 по 14.11.1941
командир пулеметного отделения, Юго-Западный фронт, 5-я Глиновская кавалер-дивизия, 11-й кав.полк.
Военная служба
С 26.06.1942 по 10.04.1944
Командир минометного взвода, 3-йУкраинский фронт, 32-я стрелковая дивизия, 152-й минометный полк.
Демобилизация
12.11.1944
Рождение ребёнка
12.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сахно Вера Авдеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сахно Вера Авдеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахно Вера Авдеевна
Смерть
11.07.2002
Похороны
Неизвестно