Сахно (Семенова) Вера Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
12.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сахно Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сахно Степан Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991
Похороны
Неизвестно