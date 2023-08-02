Мацукова (Сахно) Валентина Степановна 12.08.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мацукова (Сахно) Валентина Степановна

Автор
СК
Корсун С.

женский, родилась 12.08.1948

Мать
Сахно (Семенова) Вера Авдеевна1921 г.р.
Отец
Сахно Степан Федорович17.12.1918 г.р.
Супруги
Мацуков Сергей Сергеевич25.09.1947 г.р.
Дети
Мацуков Сергей Сергеевич-228.07.1970 г.р.
Еремеева (Мацукова) Елена Сергеевна12.01.1977 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1948

Отец: Сахно Степан Федорович

Мать: Сахно (Семенова) Вера Авдеевна

Бракосочетание
07.02.1970

Муж: Мацуков Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
28.07.1970

Сын: Мацуков Сергей Сергеевич-2

Отец ребёнка: Мацуков Сергей Сергеевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Рождение ребёнка
12.01.1977

Дочь: Еремеева (Мацукова) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Мацуков Сергей Сергеевич

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