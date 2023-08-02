Мацукова (Сахно) Валентина Степановна
женский, родилась 12.08.1948
МатьСахно (Семенова) Вера Авдеевна1921 г.р.
ОтецСахно Степан Федорович17.12.1918 г.р.
Супруги
Мацуков Сергей Сергеевич25.09.1947 г.р.
Дети
Мацуков Сергей Сергеевич-228.07.1970 г.р.
Еремеева (Мацукова) Елена Сергеевна12.01.1977 г.р.
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Рождение
12.08.1948
Бракосочетание
07.02.1970
Рождение ребёнка
28.07.1970
Сын: Мацуков Сергей Сергеевич-2
Отец ребёнка: Мацуков Сергей Сергеевич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.01.1977
Дочь: Еремеева (Мацукова) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Мацуков Сергей Сергеевич