Сахно (Третьяк) Лукерья Ивановна
Место рожденияУкраина Черниговская область
Дата рождения21.03.1890
Дата смерти14.03.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.1918
Отец ребёнка: Сахно Федор Кузьмич
Украина Черниговская облюЛосиновский р-н с.пустотичь
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Сахно Федор Кузьмич
Пустотино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1923
Отец ребёнка: Сахно Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
12.05.1925
Сын: Сахно Виктор
Отец ребёнка: Сахно Федор Кузьмич
Лосиновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сахно Федор Кузьмич
Украина Черниговская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондарь Татьяна
Отец ребёнка: Сахно Федор Кузьмич
Украина Черниговская область
Смерть
14.03.1972
Похороны
Неизвестно