Сахно (Третьяк) Лукерья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахно (Третьяк) Лукерья Ивановна

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Место рождения

Украина Черниговская область

Дата рождения

21.03.1890

Дата смерти

14.03.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина Черниговская область
Рождение ребёнка
17.12.1918

Сын: Сахно Степан Федорович

Отец ребёнка: Сахно Федор Кузьмич

Украина Черниговская облюЛосиновский р-н с.пустотичь
Рождение ребёнка
1921

Сын: Сахно Михаил Федорович

Отец ребёнка: Сахно Федор Кузьмич

Пустотино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Сахно Трифан Федорович

Отец ребёнка: Сахно Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
12.05.1925

Сын: Сахно Виктор

Отец ребёнка: Сахно Федор Кузьмич

Лосиновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сахно Федор Кузьмич

Украина Черниговская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондарь Татьяна

Отец ребёнка: Сахно Федор Кузьмич

Украина Черниговская область
Смерть
14.03.1972
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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