Щелкунов Михаил Малолетк Р.Плосского Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
18.05.1774
Дочь: Ефросинья Михайлова
Мать ребёнка: Щелкунова Авдотья Астафьева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Щелкунова Авдотья Астафьева
Рождение ребёнка
06.06.1776
Дочь: Федосья Михайлова
Мать ребёнка: Щелкунова Авдотья Астафьева
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Щелкунова Авдотья Астафьева
Рождение ребёнка
02.09.1783
Мать ребёнка: Щелкунова Авдотья Астафьева
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Щелкунова Авдотья Астафьева
Рождение ребёнка
12.06.1786
Мать ребёнка: Щелкунова Авдотья Астафьева
Рождение ребёнка
01.10.1791
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Щелкунова Авдотья Астафьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно