Щелкунов Михаил Малолетк Р.Плосского Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩелкунов Михаил Малолетк Р.Плосского Михайлов

Щелкунов Михаил Малолетк Р.Плосского Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Шешелкунов Михаил Отст. Драгун Р.Плосского Кондратьев

Мать: Щелкунова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
18.05.1774

Дочь: Ефросинья Михайлова

Мать ребёнка: Щелкунова Авдотья Астафьева

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Щелкунова Авдотья Астафьева

Рождение ребёнка
06.06.1776

Дочь: Федосья Михайлова

Мать ребёнка: Щелкунова Авдотья Астафьева

Рождение ребёнка
1778

Сын: Щелкунов Матвей Михайлов

Мать ребёнка: Щелкунова Авдотья Астафьева

Рождение ребёнка
02.09.1783

Сын: Щелкунов Иван Михайлов

Мать ребёнка: Щелкунова Авдотья Астафьева

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Щелкунов Степан Михайлов

Мать ребёнка: Щелкунова Авдотья Астафьева

Рождение ребёнка
12.06.1786

Сын: Щелкунов Петр Михайлов

Мать ребёнка: Щелкунова Авдотья Астафьева

Рождение ребёнка
01.10.1791

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Щелкунова Авдотья Астафьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щелкунова Авдотья Астафьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close