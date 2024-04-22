Щелкунов Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения02.09.1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1783
Бракосочетание
14.01.1817
Рождение ребёнка
26.05.1818
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Щелкунова Акулина Ii Жена Петрова
Рождение ребёнка
21.10.1819
Сын: Щелкунов Яков Казак Р. Плосского Иванов
Мать ребёнка: Щелкунова Акулина Ii Жена Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина Иванова
Мать ребёнка: Щелкунова Акулина Ii Жена Петрова
Смерть
Неизвестно