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Щелкунов Иван Михайлов

Место рождения

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

02.09.1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1783

Отец: Щелкунов Михаил Малолетк Р.Плосского Михайлов

Мать: Щелкунова Авдотья Астафьева

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
14.01.1817

Жена: Щелкунова Акулина Ii Жена Петрова

Рождение ребёнка
26.05.1818

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Щелкунова Акулина Ii Жена Петрова

Рождение ребёнка
21.10.1819

Сын: Щелкунов Яков Казак Р. Плосского Иванов

Мать ребёнка: Щелкунова Акулина Ii Жена Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина Иванова

Мать ребёнка: Щелкунова Акулина Ii Жена Петрова

Смерть
Неизвестно
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