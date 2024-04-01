Щелкунова Авдотья Астафьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти11.02.1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.05.1774
Дочь: Ефросинья Михайлова
Отец ребёнка: Щелкунов Михаил Малолетк Р.Плосского Михайлов
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Щелкунов Михаил Малолетк Р.Плосского Михайлов
Рождение ребёнка
06.06.1776
Дочь: Федосья Михайлова
Отец ребёнка: Щелкунов Михаил Малолетк Р.Плосского Михайлов
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Щелкунов Михаил Малолетк Р.Плосского Михайлов
Рождение ребёнка
02.09.1783
Отец ребёнка: Щелкунов Михаил Малолетк Р.Плосского Михайлов
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Щелкунов Михаил Малолетк Р.Плосского Михайлов
Рождение ребёнка
12.06.1786
Отец ребёнка: Щелкунов Михаил Малолетк Р.Плосского Михайлов
Рождение ребёнка
01.10.1791
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Щелкунов Михаил Малолетк Р.Плосского Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.1818
70 лет чехотка