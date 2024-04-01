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Щелкунов Степан Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Щелкунов Михаил Малолетк Р.Плосского Михайлов

Мать: Щелкунова Авдотья Астафьева

Бракосочетание
14.02.1804

Жена: Щелкунова Татьяна Михайловна

М. 19 Ж 24
Рождение ребёнка
16.04.1812

Дочь: Красноусова Ирина Стефанова

Мать ребёнка: Щелкунова Татьяна Михайловна

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Дмитрий Коленин, отсиавного казака Якова Щелкунова дочь Василиса
Рождение ребёнка
30.10.1817

Сын: Щелкунов Ефимих?

Мать ребёнка: Щелкунова Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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