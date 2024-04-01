Щелкунов Степан Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
14.02.1804
М. 19 Ж 24
Рождение ребёнка
16.04.1812
Дочь: Красноусова Ирина Стефанова
Мать ребёнка: Щелкунова Татьяна Михайловна
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Дмитрий Коленин, отсиавного казака Якова Щелкунова дочь Василиса
Рождение ребёнка
30.10.1817
Сын: Щелкунов Ефимих?
Мать ребёнка: Щелкунова Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно