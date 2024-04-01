Шешелкунов Михаил Отст. Драгун Р.Плосского Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шешелкунов Михаил Отст. Драгун Р.Плосского Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

28.02.1791

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелкунов Андрей

Мать ребёнка: Щелкунова Ксения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щелкунова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Щелкунов Михаил Малолетк Р.Плосского Михайлов

Мать ребёнка: Щелкунова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Щелкунов Иван Казак Р.Плосского Михайлов

Мать ребёнка: Щелкунова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Щелкунов Яков Отст. Р. Новокаменного Михайлов

Мать ребёнка: Щелкунова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Щелкунов Максим (Мануил) Михайлов

Мать ребёнка: Щелкунова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Щелкунов Матфей Казак Р. Плосского Михайлов

Мать ребёнка: Щелкунова Ксения Иванова

Смерть
28.02.1791

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