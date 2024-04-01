Щелкунов Матфей Казак Р. Плосского Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелкунов Матфей Казак Р. Плосского Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

28.06.1791

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Шешелкунов Михаил Отст. Драгун Р.Плосского Кондратьев

Мать: Щелкунова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Щелкунова) Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Щелкунова (Осипова) Мария Иванова

Бракосочетание
26.01.1780

Жена: Щелкунова (Осипова) Мария Иванова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
оба первым
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Щелкунова) Варвара Матвеева

Мать ребёнка: Щелкунова (Осипова) Мария Иванова

Смерть
28.06.1791
28 лет

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