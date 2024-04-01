Щелкунов Матфей Казак Р. Плосского Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти28.06.1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Щелкунова) Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Щелкунова (Осипова) Мария Иванова
Бракосочетание
26.01.1780
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
оба первым
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Щелкунова) Варвара Матвеева
Мать ребёнка: Щелкунова (Осипова) Мария Иванова
Смерть
28.06.1791
28 лет