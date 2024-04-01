Щелкунова (Осипова) Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелкунова (Осипова) Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Осипов Иван Отст. Кр. Пп

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1780

Муж: Щелкунов Матфей Казак Р. Плосского Михайлов

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
оба первым
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Щелкунов Матфей Казак Р. Плосского Михайлов

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Варвара Матвеева

Отец ребёнка: Щелкунов Матфей Казак Р. Плосского Михайлов

Бракосочетание
05.?.1791

Муж: Лагунов Никита Солдат Пп Батальона 3 Роты

Смерть
Неизвестно
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