Щелкунова (Осипова) Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Осипов Иван Отст. Кр. Пп
Бракосочетание
26.01.1780
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
оба первым
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Щелкунов Матфей Казак Р. Плосского Михайлов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Варвара Матвеева
Отец ребёнка: Щелкунов Матфей Казак Р. Плосского Михайлов
Бракосочетание
05.?.1791
Смерть
Неизвестно