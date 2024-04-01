Щелкунов Иван Казак Р.Плосского Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Бракосочетание
23.01.1771
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Грудинина Анна Иванова
Мать ребёнка: Щелкунова Агафья Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Щелкунова Агафья Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Щелкунова Агафья Агафонова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Баксарина Агафья Иванова
Мать ребёнка: Щелкунова Агафья Агафонова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Коленина Степанида Иванова
Мать ребёнка: Щелкунова Агафья Агафонова
Бракосочетание
06.02.1783
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 30 ж. 27? оба вторым
Смерть
Неизвестно