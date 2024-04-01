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Щелкунов Иван Казак Р.Плосского Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Шешелкунов Михаил Отст. Драгун Р.Плосского Кондратьев

Мать: Щелкунова Ксения Иванова

Бракосочетание
23.01.1771

Жена: Щелкунова Агафья Агафонова

Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Грудинина Анна Иванова

Мать ребёнка: Щелкунова Агафья Агафонова

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Щелкунова Агафья Агафонова

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Щелкунов Георгий Иванов

Мать ребёнка: Щелкунова Агафья Агафонова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Баксарина Агафья Иванова

Мать ребёнка: Щелкунова Агафья Агафонова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Коленина Степанида Иванова

Мать ребёнка: Щелкунова Агафья Агафонова

Бракосочетание
06.02.1783

Жена: Щелкунова 2 Мария Васильева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 30 ж. 27? оба вторым
Смерть
Неизвестно
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