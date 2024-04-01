Щелкунов Георгий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиДо 1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Рождение ребёнка
1793
Сын: Щелкунов Иван Казак Кокчетавского Округа Егоров
Мать ребёнка: Щелкунова Анна Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Авдотья Егорова
Мать ребёнка: Щелкунова Анна Сергеева
Рождение ребёнка
17.05.1798
Дочь: Пелагея Егорова
Мать ребёнка: Щелкунова Анна Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Щелкунова Анна Сергеева
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Щелкунова Анна Сергеева
Рождение ребёнка
22.04.1801
Дочь: Пелагея Егорова
Мать ребёнка: Щелкунова Анна Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Голенкова Екатерина Георгиева
Мать ребёнка: Щелкунова Анна Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щелкунова Анна Сергеева
Смерть
До 1826
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область