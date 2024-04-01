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Щелкунов Георгий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

До 1826

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Щелкунов Иван Казак Р.Плосского Михайлов

Мать: Щелкунова Агафья Агафонова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Щелкунов Иван Казак Кокчетавского Округа Егоров

Мать ребёнка: Щелкунова Анна Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Авдотья Егорова

Мать ребёнка: Щелкунова Анна Сергеева

Рождение ребёнка
17.05.1798

Дочь: Пелагея Егорова

Мать ребёнка: Щелкунова Анна Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Щелкунова Анна Сергеева

Рождение ребёнка
1800

Сын: Щелкунов Григорий Егоров

Мать ребёнка: Щелкунова Анна Сергеева

Рождение ребёнка
22.04.1801

Дочь: Пелагея Егорова

Мать ребёнка: Щелкунова Анна Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Голенкова Екатерина Георгиева

Мать ребёнка: Щелкунова Анна Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щелкунова Анна Сергеева

Смерть
До 1826
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
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