Щелкунов Григорий Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Щелкунов Георгий Иванов
Мать: Щелкунова Анна Сергеева
Рождение ребёнка
Около ?.10.1825
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Пелагея Алексеева
Военная служба
25.12.1844
Уволен от службы, из резерва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Алексеева
Смерть
Неизвестно