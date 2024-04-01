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Щелкунов Григорий Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Щелкунов Георгий Иванов

Мать: Щелкунова Анна Сергеева

Рождение ребёнка
Около ?.10.1825

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Пелагея Алексеева

Военная служба
25.12.1844
Уволен от службы, из резерва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Алексеева

Смерть
Неизвестно
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