Неклюдова Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Неклюдов Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Неклюдов Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Неклюдов Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Неклюдов Кирилл Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно