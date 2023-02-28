Неклюдова Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неклюдова Евдокия Федоровна

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Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Неклюдов Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Неклюдов Кирилл Иванович

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1766

Сын: Неклюдов Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Неклюдов Кирилл Иванович

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неклюдов Кирилл Иванович

Смерть
Неизвестно
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