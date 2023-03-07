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Неклюдов Алексей Кириллович

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Место рождения

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1755

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Неклюдов Кирилл Иванович

Мать: Неклюдова Евдокия Федоровна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Неклюдова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Неклюдов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1795
Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Пономарь Николаевской Отводинской церкви.
Работа или профессия
1825
Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
За штатом. Уволенный от должности пономарь Николаевской Отводинской церкви.
Смерть
До 1834
Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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