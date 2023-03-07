Неклюдов Алексей Кириллович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Неклюдова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1795
Пономарь Николаевской Отводинской церкви.
Работа или профессия
1825
За штатом. Уволенный от должности пономарь Николаевской Отводинской церкви.
Смерть
До 1834