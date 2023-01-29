Неклюдов Кирилл Иванович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1755
Сын: Неклюдов Алексей Кириллович
Мать ребёнка: Неклюдова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Неклюдов Михаил Кириллович
Мать ребёнка: Неклюдова Евдокия Федоровна
Работа или профессия
1795
За татом: за старостью и болезнью от должности уволенный пономарь Николаевской Отводинской церкви.
Смерть
Неизвестно