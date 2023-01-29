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Неклюдов Кирилл Иванович

Место рождения

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неклюдова Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Неклюдов Алексей Кириллович

Мать ребёнка: Неклюдова Евдокия Федоровна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1766

Сын: Неклюдов Михаил Кириллович

Мать ребёнка: Неклюдова Евдокия Федоровна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1795
Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
За татом: за старостью и болезнью от должности уволенный пономарь Николаевской Отводинской церкви.
Смерть
Неизвестно

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