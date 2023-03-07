Неклюдов Михаил Кириллович
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Бракосочетание
Около 1788
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Неклюдова Акилина Васильевна
Работа или профессия
С 1790
Диакон Троицкой Кубенской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1795
Сын: Неклюдов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Неклюдова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Неклюдов Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Неклюдова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Неклюдов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Неклюдова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Неклюдова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Неклюдова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Неклюдова Глафира Михайловна
Мать ребёнка: Неклюдова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Неклюдова Аполлинария Михайловна
Мать ребёнка: Неклюдова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Неклюдов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Неклюдова Акилина Васильевна
Смерть
1833