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Неклюдов Михаил Кириллович

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Место рождения

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1766

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Неклюдов Кирилл Иванович

Мать: Неклюдова Евдокия Федоровна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1788

Жена: Неклюдова Акилина Васильевна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Неклюдов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Неклюдова Акилина Васильевна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1790
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Диакон Троицкой Кубенской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1795

Сын: Неклюдов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Неклюдова Акилина Васильевна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Неклюдов Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Неклюдова Акилина Васильевна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Неклюдов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Неклюдова Акилина Васильевна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Неклюдова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Неклюдова Акилина Васильевна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Неклюдова Глафира Михайловна

Мать ребёнка: Неклюдова Акилина Васильевна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Неклюдова Аполлинария Михайловна

Мать ребёнка: Неклюдова Акилина Васильевна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Неклюдов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Неклюдова Акилина Васильевна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1833
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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