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Максим Дорофеев

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Место рождения

сельцо Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1788

Дата смерти

20.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Дорофей Константинов

Мать: Ирина Никифорова

сельцо Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1808

Жена: Христина Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Пелагея Максимова

Мать ребёнка: Христина Ефимова

Рождение ребёнка
26.11.1820

Сын: Пётр Максимов

Мать ребёнка: Христина Ефимова

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1824

Дочь: Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Христина Ефимова

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1830

Дочь: Параскева Максимова

Мать ребёнка: Христина Ефимова

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1834

Жена: Марфа Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
09.04.1839

Жена: Васса Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.04.1840

Дочь: Александра Максимова

Мать ребёнка: Васса Трофимова

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.06.1848
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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