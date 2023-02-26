Максим Дорофеев
Место рождениясельцо Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1788
Дата смерти20.06.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Дорофей Константинов
Мать: Ирина Никифорова
сельцо Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1808
Жена: Христина Ефимова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Пелагея Максимова
Мать ребёнка: Христина Ефимова
Рождение ребёнка
26.11.1820
Сын: Пётр Максимов
Мать ребёнка: Христина Ефимова
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1824
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Христина Ефимова
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1830
Дочь: Параскева Максимова
Мать ребёнка: Христина Ефимова
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1834
Жена: Марфа Николаева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
09.04.1839
Жена: Васса Трофимова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.04.1840
Дочь: Александра Максимова
Мать ребёнка: Васса Трофимова
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.06.1848
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры